Nascondeva la droga negli armadi di casa: arrestato 40enne a Cosenza

Continuano i controlli serrati sul territorio cosentino, monitorati dalla prefettura del capoluogo, per contrastare lo smercio di droga nella città dei bruzi. Nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti a Cosenza, grazie alle indagini condotte dalla Polizia di Stato. Il 40enne, pregiudicato, nascondeva la droga negli armadi di casa: la scoperta è avvenuta in seguito alla perquisizione della sua abitazione, dove il cane antidroga Max ha rinvenuto 83 grammi di cocaina, 29 grammi di hashish e quasi due chili di marijuana. Erano inoltre presenti materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, oltre alla somma di 550 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo, già noto agli agenti, è stato quindi arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Cosenza secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria locale che si è occupata del caso.