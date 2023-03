“Musica Live e Poesia per Luigi Tenco”: presente anche il cantautore reggino Barreca

StrettoWeb

Un poemetto di Michele Caccamo, “Non si vedeva il fiorito” (Castelvecchi Editore), diventa un’occasione per omaggiare Luigi Tenco, domani sera, dalle ore 18.30, nel giorno del compleanno del cantautore ligure, al Fonclea di Roma. Sarà un’eccezionale serata di musica e poesia con molti artisti: Bungaro, Neri Marcorè, Grazia Di Michele, Mimmo Locasciulli, Setak, Mariella Nava, Edoardo De Angelis e, tra questi big, anche il cantautore calabrese Barreca, finalista qualche settimana fa al prestigioso Premio De Andrè. Interverrà in collegamento anche Claudio Baglioni.

Le canzoni verranno intervallate da letture di Gloria Vocaturo e Michele Caccamo, tratte appunto da “Non si vedeva il fiorito”. Presenterà la serata Yari Selvetella.

Per Domenico Barreca, premio ai “Migliori Live d’Autore” del Festival “Fatti di Musica” e Premio “Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana a fine 2021, un altro appuntamento importante, dopo la pubblicazione di due album che lo hanno imposto all’attenzione di pubblico e critica per il suo indiscutibile talento: “Dall’altra parte del giorno”, il primo di inediti pubblicato il 19 gennaio 2021, e il secondo album “Eppure adesso suono”, fuori dal giugno dello scorso anno.

Se “Dall’altra parte del giorno” è stato definito dalla critica di “cantautorato autentico che ricerca la forza e le parole di ogni singola strofa, dalla produzione eccellente e con uno spessore amorevolmente antico”, con il secondo album ha aperto a sperimentazioni artistiche e nuove sonorità, confermando la cura particolare della produzione musicale e una forte sensibilità interpretativa. Importanti i featuring che lo hanno caratterizzano, quelli di Peppe Voltarelli e ancora Mauro Ermanno Giovanardi, due artisti diversi che hanno donato un apporto prezioso e originale alla sua ricerca musicale. Il suo è un genere pop ricercato, attento all’eleganza della partitura musicale, caratterizzato da testi intensi e dai forti contenuti esistenziali. Domani sera presenterà alcuni brani del suo repertorio ed omaggerà a modo suo Luigi Tenco, uno dei suoi grandi amati cantautori.

Barreca è prodotto da Artetika di Riccardo Anastasi, mentre i live sono distribuiti dalla Show Net di Ruggero Pegna. Tutte le informazioni sono disponibili nella sua pagina fb ufficiale “Barreca” e in quella Instagram “musicadibarreca”.