Lorenzo Pucillo, 70 anni, era il medico sociale del Picerno, società lucana che milita nel girone C di Serie C, lo stesso del Messina e delle calabresi. E’ morto la settimana scorsa a Pescopagano, in un terreno della sua azienda agricola. Il suo cadavere è stato trovato da un agricoltore della zona e in base alle ferite riportate si era inizialmente pensato a un incidente di caccia o all’attacco di un animale. Le cose, però, non stanno così.

E’ stato “un gravissimo omicidio, volontario e feroce”, ha rivelato il Procuratore Antimafia di Potenza, Francesco Curcio, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’autopsia, infatti, ha rilevato ferite da arma da fuoco: “non si è trattato né di un incidente di caccia, né di un evento fortuito, chi sa qualcosa adesso parli, agli inquirenti serve in questo caso la consapevole collaborazione dei cittadini”, ha aggiunto Curcio.