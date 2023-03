Mr. Rain arriva in Calabria: ecco i dettagli della tappa estiva a Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo il grande successo sanremese con il singolo “Supereroi” che, ancora oggi, è in vetta alle classifiche nazionali, Mr. Rain porta in giro la sua musica con un tour che riprende il nome della canzone. L’artista, all’anagrafe Mattia Balardi, ha infatti annunciato nuove tappe estive che toccheranno diversi punti della nostra penisola. Il rapper di Desenzano del Garda sarà anche in Calabria, precisamente a Cosenza, con la data del 4 luglio al Rendano Arena. Lo spettacolo verrà seguito dai promotori Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, da anni parte della Rassegna Stampa “L’Altro Teatro” i quali, insieme all’amministrazione locale cosentina, allestiranno l’anfiteatro in piazza XV Marzo per accogliere il cantante e tutto il suo pubblico. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei locali autorizzati.