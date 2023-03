Motta San Giovanni e Lazzaro, interventi vicino alle scuole per la lotta alla processionaria

StrettoWeb

“A seguito di una proficua interlocuzione che vede il sindaco Giovanni Verduci, l’assessore alla Pubblica istruzione Sonia Malara e i responsabili degli uffici comunali quotidianamente in contatto con la Dirigente scolastica, i responsabili di plesso e i genitori degli studenti, sono stati già eseguiti, per come disposto dal Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, interventi di disinfestazione per contrastare la processionaria dei pini posti in prossimità delle scuole”. Comincia così la nota del Comune di Motta San Giovanni, con il quale lo stesso annuncia l’intervento in prossimità delle scuole per combattere la processionaria.

“Già il 28 febbraio scorso, ancora prima quindi di ricevere la comunicazione che l’Azienda Sanitaria ogni anno invia a tutti i Comuni dopo aver verificato l’esistenza delle condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione della “Processionaria del Pino”, una ditta specializzata è intervenuta per conto del Comune mediante l’impiego dell’insetticida biologico, spruzzato sugli alberi delle scuole utilizzando atomizzatori”, si legge ancora.

“Il particolare andamento stagionale delle temperature, l’umidità e le piogge sporadiche ma violente che hanno caratterizzato le ultime settimane hanno influenzato il ciclo biologico della processionaria, rendendo così difficile una diversa programmazione degli interventi che, eventualmente, saranno ripetuti”, si chiude la nota.