MotoGp, è ancora nuvola rossa: Bagnaia e la Ducati trionfano a Portimao

MotoGp… dove eravamo rimasti? Due parole: “nuvola rossa“. No, il meteo non c’entra. È l’urlo di Guido Meda che ha incoronato Pecco Bagnaia al termine della scorsa stagione. Il pilota Piemontese ha trionfato sulla Ducati riportando il titolo iridato in Italia, per la prima volta, dall’ultimo successo di Valentino Rossi. Quest’anno corre con il numero 1 sulla moto e ha tutta l’aria di volersi imporre in back to back.

A Portimao il weekend si tinge di rosso. Il sabato elettrizzante con la sprint race vede proprio il successo di Bagnaia che in gara parte alle spalle di un redivivo Marc Marquez in pole position. Sul tracciato portoghese è subito un turbinio di emozioni. Si delinea una lotta a tre con Oliveira che prende subito il comando, ma poi viene infilato da Bagnaia che passa in prima posizione. Marquez, nel tentativo di recuperare, sbaglia in curva 3 e abbatte lo stesso Oliveira per una doppia, cocente, eliminazione.

Per Bagnaia inizia tutta un’altra gara nella quale il pilota Ducati deve difendere la prima posizione da Maverick Vinales e lo fa egregiamente fino all’ultimo giro. Terza piazza per Bezzecchi.

Classifica piloti MotoGp

Francesco Bagnaia 37 Maverick Vinales 25 Marco Bezzecchi 16 Johann Zarco 15 Jack Miller 15 Alex Marquez 12 Aleix Espargaro 11 Brad Binder 10 Jorge Martin 9 Fabio Quartararo 8 Marc Marquez 7 Alex Rins 6 Joan Mir 5 Takaaki Nakagami 4 Augusto Fernandez 3 Miguel Oliveira 3 Franco Morbidelli 2