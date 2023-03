Morto dopo dieci anni di coma: “adesso sei libero di volare”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il suo profilo Facebook è fermo al 17 settembre 2013, quando Salvo ‘Budy’ Cavallaro aveva 26 anni. Oggi, dopo dieci anni di coma, Salvo è morto. “Adesso sei libero di volare”, scrive la sorella Ornella. Il giovane era rimasto ferito gravemente dopo un incidente stradale poco prima della fine dell’estate 2013: era sulla sua moto quando si è scontrato con un’auto.

Salvo è stato accudito in questa anni dai suoi familiari, in casa propria con amore e dedizione. Le sorelle hanno deciso di iscriversi all’università e di diventare infermiere per seguirlo meglio. La morte del giovane risale al 13 febbraio scorso, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. I funerali si sono svolti presso la chiesa di San Michele due giorni dopo il decesso. “Starai bene fratellino mio“, ha scritto Chiara sui social.