Lutto nella Chiesa, è morto l’Arcivescovo Benigno Luigi Papa: era stato a Palmi e a Messina

Lutto nel mondo della Chiesa: è morto a 87 anni Benigno Luigi Papa, Arcivescovo emerito di Taranto e Vescovo della diocesi ionica dal giugno 1990 al novembre 2011. Le sue condizioni si erano aggravate giovedì, quando è entrato in coma. La camera ardente è stata allestita nella Chiesa inferiore della Concattedrale Gran Madre di Dio. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 7 marzo, alle ore 16, nella stessa Chiesa.

Nato a Lecce, e ordinato Sacerdote nel 1961, il percorso di Benigno Papa è strettamente legato a Reggio Calabria e Messina. L’Arcivescovo fu infatti alla guida della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, nonché amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela dal 4 aprile 2016 al 7 gennaio 2017.

Monsignor Filippo invita “l’intera comunità diocesana – si legge in una nota diffusa dalla Curia – alla preghiera di suffragio per l’anima dell’arcivescovo Benigno Luigi, pastore della chiesa tarantina per 21 anni, preghiera colma di gratitudine e di affetto per una testimonianza autentica di dedizione e di amore per questa terra nel Nome di Cristo”.