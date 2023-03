StrettoWeb

È morto a Palermo padre Mario Frittitta, parroco della chiesa Santa Teresa. Il prete aveva 84 anni. Nel 1997 finì in carcere per quattro giorni per via di alcuni incontri avuti con il boss mafioso Pietro Aglieri, che lui definì di natura religiosa in quanto lo avrebbe visto per confessarlo, con l’accusa di favoreggiamento. Venne condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione e poi fu assolto.