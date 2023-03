Milano: weekend di controlli, su 55 conducenti 6 positivi a droghe e 1 denunciato

StrettoWeb

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Proseguono i controlli sulle strade di Milano dediti al monitoraggio dell?uso di sostanze psicotrope e all?abuso di alcool alla guida. Nel weekend appena concluso sono stati condotti test con la presenza del laboratorio mobile dotato di gasmassa che consente di verificare nell?immediatezza lo stato di alterazione da sostanze psicoattive. “L?obiettivo di questi dispositivi -spiega la polizia stradale- è quello di ampliare al massimo il numero dei conducenti da sottoporre a test di screening, tant’è che nelle ultime due notti sono state controllate ben 220 persone”.

I risultati hanno visto oltre 55 conducenti sottoposti al test precursore droghe; di questi, 6 sono risultati positivi per uso di cannabinoidi e cocaina e per tre di questi si è proceduto anche al sequestro del veicolo. Nei confronti di 11 conducenti si è proceduto a contestare la guida sotto l?effetto di sostanza alcolica.

Sulla tangenziale est di Milano, una pattuglia della polizia stradale ha notato un veicolo con alla guida un uomo che eseguiva delle manovre pericolose e ha intimato l’alt. Ne è nata una colluttazione a seguito della quale, oltre ad aver fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, l?uomo è stato denunciato per resistenza e danneggiamento.