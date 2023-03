Milano: Sonia Bergamasco in scena al Teatro Carcano con ‘Paolina Leopardi racconta Mozart’

StrettoWeb

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Martedì prossimo, 28 marzo, al Teatro Carcano di Milano andrà in scena ‘Paolina Leopardi racconta Mozart’, uno spettacolo in omaggio al 250esimo anniversario dei viaggi di Mozart in Italia e delle Giornate Fai di Primavera.

Protagonista è Paolina Leopardi, l?amata sorella del celebre scrittore, che ripercorre la vicenda terrena di Wolfgang Amadeus e vi trova analogie con quella di Giacomo: la breve vita, l?odio tenace verso la soffocante città natale, un rapporto problematico con il padre, la mancanza di mezzi che rende difficile la vita al genio.

Una sorprendente biografia in musica, un recital per attrice e pianoforte, acuto e sorprendente, che si snoderà attraverso la voce della testimone d?eccezione Sonia Bergamasco, sulle note del musicista salisburghese, riprodotte al pianoforte da Mario Scolastra.