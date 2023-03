Emergenza migranti, Prodi: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“É ora di rendersi conto che il problema dell’immigrazione va affrontato in un modo molto diverso da quello che è stato fatto in passato e da quello che viene fatto oggi”. E’ quanto ha affermato Romano Prodi, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre. “È ora di rendersi conto che è una necessità nazionale e va gestita come l’hanno gestita in Germania o in altri Paesi, cioè li vogliamo, quanti ne vogliamo, come li dobbiamo prendere, come li facciamo cittadini italiani: siamo un Paese che diamo la cittadinanza a della gente i cui trisnonni o quadrisnonni erano italiani, che non sono mai stati italiani, che non sanno neanche cosa sia l’Italia e non la diamo a persone che sono qui da vent’anni a fare i muratori o a fare le badanti”, rimarca Prodi.

“Quando si vuole risolvere facendo in modo che le navi che debbono salvare salvino un po’ meno non è buon messaggio”, ha aggiunto l’ex premier.