Non si arresta l’emergenza migranti. Unità della Guardia Costiera hanno prestato soccorso ad un barcone con circa 300 migranti a bordo a circa 6 miglia dal porto di Roccella Jonica.

Non potendo effettuare il trasbordo di tutte le persone per le cattive condizioni del mare, sarà necessario condurre il barcone in porto. Una prima unità è giunta da poco in porto con alcuni migranti.