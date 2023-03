Migranti, Musumeci all’attacco: “alcuni speculano sui morti di Cutro”

StrettoWeb

“Le opposizioni parlamentari sono riuscite in questi giorni nell’impresa più cinica e disumana. Quella di dividere i migranti annegati nel Mediterraneo in morti di serie A e di serie B. Buoni a nulla ma capaci di tutto, pur di attaccare il governo di centrodestra e tentare il recupero della credibilità perduta”, è quanto afferma il ministro Nello Musumeci ed ex governatore siciliano.

“Speculano senza pudore sulle ultime vittime della tragedia di Cutro per far dimenticare agli italiani i 26 mila morti in mare quando al governo c’erano loro, mentre noi – allora come oggi – chiedevamo all’Europa il blocco delle partenze dei disperati nelle mani della mafia degli scafisti”, rimarca Musumeci.

“Basta utilizzare i morti per rianimare le piazze. Tra qualche settimana la sciagura delle coste calabre potrebbe moltiplicarsi per cento nei nostri mari se non si pone subito fine ai “viaggi della morte”. Ogni forza politica faccia sentire la propria voce a Bruxelles invece di gridare slogan in Italia”, conclude Musumeci.