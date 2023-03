Migranti, Kelany (Fdi): “regolare i flussi migratori”

StrettoWeb

“Sul tema delle Ong vorrei essere molto chiara: né io né il mio partito vogliamo fare criminalizzazione, ma ho l’obbligo di dare dei numeri. Le Ong sono un fattore d’attrazione per la rotta del Mediterraneo. Dobbiamo assolutamente regolare i flussi migratori, questo si può fare: l’ultimo decreto flussi cuba circa 22 mila migranti per quest’anno, abbiamo quindi perfettamente consapevolezza di quella che è l’emergenza”. Così Sara Kelany, deputata di FDI, intervenuta nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

“Quello che incide anche sull’immigrazione legale è l’immigrazione illegale. Non esiste alcuno Stato che liberalizza l’immigrazione illegale. Non abbiamo preclusioni ma dobbiamo regolamentare. La cittadinanza è un percorso e una scelta consapevole, i minori stranieri hanno gli stessi diritti di quelli italiani. Noi non abbiamo mai escluso lo ius scholae per esempio, Meloni lo aveva immaginato come ius culturae”, conclude.