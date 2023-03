Migrante picchia e deruba la moglie nel centro di accoglienza: arrestato

StrettoWeb

Ha maltrattato la moglie per l’ennesima volta arrivando a rubarle 50 euro. Ora è stato arrestato per rapina e rischia anche una denuncia per maltrattamenti, se verrà formalizzata la querela da parte della donna. L’episodio è accaduto ieri a Villanovaforru, in Sardegna. Protagonista è un trentunenne algerino, disoccupato, richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della Stazione di Lunamatrona sono stati allertati del direttore del centro di accoglienza per stranieri. Gli operatori hanno segnalato che l’uomo, dopo aver nuovamente percosso la moglie per futili motivi, anche lei richiedente asilo, con minacce le aveva portato via 50 euro. In seguitop era fuggito a pied. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato non troppo distante dal centro di accoglienza. Addosso aveva i soldi rubati e due grammi di marijuana. Verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti.