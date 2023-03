Messina Volley, Chiara Raineri: “con il Modica sarà difficile”

StrettoWeb

Impegno interno per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, affronterà la capolista PVT Modica per la 18ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV. Le iblee comandano la classifica con 46 punti, caratterizzati da una sola sconfitta, mentre le peloritane sono al quarto posto con 33 punti. Capitan Francesca Cannizzaro e compagne cercheranno di riscattare la battuta d’arresto per 3-0 della gara di andata e ritornare a fare punti dopo la sconfitta nel derby contro la Polisportiva Nino Romano.

“Domenica giocheremo contro il Modica – presenta il match l’opposto giallo-blu Chiara Raineri – squadra composta da elementi coesi, come del resto abbiamo visto dalla gara di andata. Noi cercheremo di riscattare la sconfitta di Modica e, contestualmente, mantenere il livello che ci ha consentito di rimanere sempre tra le prime in graduatoria. Siamo alle ultime giornate del campionato e noi stiamo cercando, partita dopo partita, di crescere e, se pur certe sconfitte risultano pesanti, il nostro lavoro ci ha consentito sempre di essere nella zona alta della classifica, considerando anche che siamo una squadra giovane e di grande prospettiva”.