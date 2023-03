Messina Volley, Lorenza Panarello: “il VolleyValley è una squadra da non sottovalutare”

StrettoWeb

Impegno casalingo del Messina Volley che, per la 20ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV, affronterà fra le mura amiche del “PalaRescifina” la compagine etnea del VolleyValley Funivia dell’Etna. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo, attualmente quarte in graduatoria, cercheranno di confermare il 3-0 del match di andata contro una squadra giovane e ben diretta da coach Maccarrone.

“Domenica prossima cercheremo di replicare la vittoria in terra etnea – presenta la gara la schiacciatrice giallo-blu Lorenza Panarello – anche se il VolleyValley, a discapito dei punti in classifica, non è una squadra da sottovalutare. E’ una squadra giovane e sempre pronta a combattere su ogni palla. Durante gli allenamenti stiamo cercando di migliore alcuni aspetti, che si stanno notando passo dopo passo ad ogni partita, e questo servirà soprattutto per la prossima stagione. In questa stagione abbiamo consolidato alcuni aspetti tecnici, tra cui i fondamentali e la continuità del gioco, e le più piccole sono cresciute seguendo le direttive del nostro allenatore e il nostro esempio. Tutti questi elementi saranno importanti per la prossima stagione, motivo di crescita e continuità”.