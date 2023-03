Messina Volley, Gloria Scimone: “non bisogna abbassare la guardia”

StrettoWeb

Torna il trasferta il Messina Volley che, per la 19ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV, affronterà la Golden Volley Acicatena. Le ragazze allenate da mister Danilo Cacopardo, nella palestra dell’I.C. Francesco Gulielmino cercheranno di replicare la gara dell’andata che le ha viste trionfare per 3-0 fra le mura amiche del “PalaRescifine” e, contestualmente, riscattare la sconfitta casalinga contro la battistrada PVT Modica. Dal loro canto le atlete di mister Tomasello provengono dal recupero esterno contro la VolleyValley Funivia dell’Etna che le ha viste imporsi per 3-1.

“Purtroppo non conosco bene l’Acicatena – presenta la gara il centrale giallo-blu Gloria Scimone – visto che non ero presente nella gara di andata, però anche se abbiamo vinto, so che è una squadra molto giovane e che ci ha dato del filo da torcere. E’ un gruppo molto interessante e, di conseguenza, non bisognerà abbassare la guardia e dare sempre il massimo come in tutte le partite. Per quanto ci riguarda, nello sviluppo di questo campionato, si sono visti dei miglioramenti sia dal punto di vista individuale, ma anche dal punto di vista di classifica in rapporto alla stagione precedente. E’ ovvio che si può fare sempre di più, però il miglioramento è evidente e si è visto soprattutto nella partita contro il Modica”.