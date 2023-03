Messina, trovato il cadavere di una donna in centro

StrettoWeb

E’ stato ritrovato questa sera all’interno di un’auto, il cadavere di una donna di circa 60 anni in piazza Casa Pia a Messina. Al momento, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna sia deceduta a causa di un malore. L’auto era parcheggiata all’interno del parcheggio in piazza Casa Pia, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 60enne e la Polizia che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.