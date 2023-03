Messina: torna all’AO Papardo l’open week dedicato alla salute della donna

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina promuove la settimana dedicata alla salute della donna in collaborazione con la fondazione ONDA. L’Azienda Ospedaliera terrà le visite dal 17 al 22 aprile in diverse aree specialistiche rivolte alle donne. Di seguito vengono espletate le procedure per le prenotazioni delle visite gratuite rivolte alle donne. Le stesse verranno pubblicate sul sito dell’AO Papardo e sui canali social. In alternativa le informazioni sono disponibili anche sul sito dei Bollini Rosa, iniziativa anch’essa legata alla Fondazione Onda che ogni anno promuove la rete di iniziative dedicate alla salute della donna.

L’Azienda ha aderito all’iniziativa anche attraverso il sito Bollini Rosa che conferisce ogni anno il punteggio agli ospedali per quanto concerne l’inclusione femminile e da ormai tre anni l’AO Papardo riceve il massimo punteggio possibile: le tre stelle.

“L’inclusione è un tema assai caro nella visione che abbiamo di questa azienda – commenta il Commissario Straordinario Prof. Alberto Firenze – e le giornata dedicate alla salute della donna dimostrano ogni anno il legame tra la città di Messina e l’AO Papardo. Quest’anno ci saranno ben 8 spazi diversi dedicati alla prevenzione e alla cura della salute. Voglio ringraziare l’impegno di tutto il personale sanitario per predisporre spazi e consulenze che valorizzano l’importanza della donna nella nostra società.”

La settimana della prevenzione rivolta alle donne di qualsiasi età riguarda le seguenti visite nello specifico:

Endocrinologia e malattie del ricambio (visite ed ecografia alla tiroide), per entrambe le prenotazioni bisogna telefonare al numero 090 3996128 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 il:

Mercoledì 29/03/2023

Venerdì 31/03/2023

Lunedì 3/04/2023

Ginecologia con le visite di ginecologia oncologica:

Per le prenotazioni bisogna chiamare il numero 090 3994402 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00; Si tratta di un totale di dieci visite che si svolgeranno nell’ambulatorio del quinto piano.

Violenza sulle donne con la visita psicologica:

per le prenotazioni telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero 3485131877;

Neurologia con le visite per la SLA;

Saranno predisposte sei visite totali nei pressi dell’ambulatorio di SLA al settimo piano in data 18 aprile dalle ore 09,00 alle ore 10,00. Si può chiamare per la prenotazione da lunedì a venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 al numero 090 3992349.

PMA Procreazione Medicalmente Assistita

Le giornate per le visite saranno il 17, 19 e 21 aprile, al quarto piano accanto il DH oncologico. Sarà predisposta una visita al giorno in aggiunta alle visite ordinarie già concordate nel reparto. Per prenotarsi occorre mandare una e-mail a pma@aopapardo.it

Oncologia medica,

Le visite si terranno il 17 aprile per un totale di dieci visite dalle ore 14,00 alle ore 16,00; per prenotare occorre chiamare lo 090 3996251 dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Cardiologia

Il 21 aprile saranno disponibili dieci visite. Per prenotarsi bisogna telefonare allo 090 3992234 da martedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Altre informazioni e aggiornamenti saranno resi noti sul sito aziendale e sui canali social dell’AO Papardo (Facebook e Instagram).