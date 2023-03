Messina: Todaro nominato in Senato dal Rettore Cuzzocrea

StrettoWeb

Si è conclusa positivamente per Todaro la vicenda della propria elezione in Senato Accademico dell’Università di Messina: “oggi finalmente il Rettore Cuzzocrea ha provveduto con proprio decreto alla sua nomina. Decreto che era divenuto ormai improcrastinabile a seguito dell’ordinanza del TAR Catania che ha sospeso la nota del Direttore Generale, che riteneva Todaro incompatibile con il ruolo di segretario della O.S. FGU Dip. Università, confermata anche con ordinanza cautelare collegiale del CGA del 3 marzo scorso che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa Università. Pronto a non far mancare il mio contributo all’interno dell’Organo Accademico in termini di democrazia e trasparenza in rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici”.