Messina: stage in Questura per Vice Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria  

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto questa mattina uno stage per Vice Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria. Quattro allievi vice Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria sono stati ricevuti in Questura nella caserma Calipari di Messina, in occasione dello svolgimento del tirocinio previsto dal corso di formazione.

I predetti, provenienti da diverse sedi, accompagnati dagli Ispettori della Casa Circondariale di Messina e di Barcellona in qualità di trainer, completeranno la formazione con uno stage in materia di attività di polizia giudiziaria, presso l’Ufficio atti di P.G. della Questura.