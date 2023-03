Messina Social City: selezione pubblica per l’individuazione del Direttore Generale | INFO

StrettoWeb

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Messina Social City, in esecuzione della Delibera n. 2 del 27.02.2023, rende noto l’avvio di una selezione pubblica per l’individuazione della figura di Direttore Generale per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e colloquio. Gli interessati dovranno far pervenire le domande tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo messinasocialcity@pec.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 1 aprile2023. L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune alla sezione Informazioni e all’indirizzo della Partecipata comunale https://www.messinasocialcity.it/. Tra i requisiti richiesti, i candidati dovranno essere in possesso di una documentata esperienza pluriennale maturata presso organismi ed enti pubblici o privati, con inquadramento dirigenziale in attività che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, di coordinamento e di gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali.