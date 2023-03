StrettoWeb

“Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando ad incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali“. Con questa motivazione Roberta Macrì, una giovane ragazza originaria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia di consegne delle onorificenze si è svolta questa mattina, al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha consegnato i premi personalmente. Premiati i cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Le congratulazioni e l’abbraccio di Barcellona Pozzo di Gotto

“Congratulazioni a Roberta Macrì, nominata Cavaliere al Merito della Repubblica, dall’Amministrazione comunale e da tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto! – si legge in una nota dell’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto – Siamo felici per Roberta neo Cavaliere, una nomina che è il giusto riconoscimento di una ferrea volontà, di una fiducia incrollabile e di un impegno infaticabile per sé e per il prossimo. Donna solare ed intelligente, mai arrendevole, è un esempio per tutti di forza interiore.

Una forza della natura, sempre pronta a cimentarsi in ogni sfida e ad affrontare qualunque prova che la vita le pone davanti con la serena esuberanza che tutti abbiamo imparato a conoscere ed apprezziamo. Personalità poliedrica ed esempio di forza interiore, “promotrice di vita” come a lei stessa piace definirsi – e mai definizione fu più azzeccata – ed instancabile e combattiva paladina dei diritti dei disabili e di tutti i valori di civica convivenza. Tutta Barcellona Pozzo di Gotto è orgogliosa di lei“.