Messina: riqualificazione del Torrente Bordonaro, consegnati i lavori per le indagini geognostiche

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono stati consegnati ieri, alla presenza dell’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, i lavori per le indagini geognostiche propedeutiche alla definizione del progetto esecutivo ed all’appalto per gli interventi di riqualificazione, sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Superiore e Bordonaro Inferiore. L’opera è prevista su due lotti rispettivamente di 3 milioni 470mila euro e 3 milioni 581mila euro. A seguito dell’incontro, cui hanno preso parte anche il RUP Antonino Cortese, il direttore dei lavori Giuseppe Morganti e la ditta GEO R.A.S., aggiudicatrice dell’appalto, si procederà alla caratterizzazione del torrente.

“Contemporaneamente, in questa fase – ha spiegato l’Assessore Minutoli – sono in corso le attività di sistemazione idraulica previste dal progetto e coordinate anche dall’Assessore alla Difesa del Suolo Francesco Caminiti. Per l’Amministrazione del Sindaco Federico Basile è una fase di intensa attività riguardante i torrenti; in particolare quello di Bordonaro da anni sotto la lente di ingrandimento per il verificarsi di continue problematiche che hanno reso improcrastinabile la realizzazione di una strada, arginata al torrente, di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inferiore e Bordonaro Superiore, che darà maggiore sicurezza ai fini di protezione civile. Questa nuova consegna di lavori – ha concluso Minutoli – si aggiunge a quelli già avviati e di prossima aggiudicazione. Si tratta di un’opera funzionale, molto attesa dalla cittadinanza”.