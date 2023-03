Messina, richiesta strada di collegamento fra viale dei Tigli e viale Annunziata

StrettoWeb

“Con la presente, si rappresentano le richieste di molti residenti nei complessi abitativi ubicati lungo il Viale dei Tigli e di molti cittadini che giornalmente transitano dalla via Panoramica, i quali lamentano le notevoli difficoltà viabili, a causa degli intasamenti che si formano all’incrocio tra il viale dei Tigli e la via Panoramica, per la carenza di arterie stradali alternative che potrebbero consentire il decongestionamento del traffico veicolare nella zona“. È quanto dichiarato in una nota stampa da Nello Pergolizzi, Consigliere comunale di Messina, che richiede la realizzazione di una strada di collegamento fra viale dei Tigli e viale Annunziata.

“A tal proposito, poiché il viale dei Tigli è una strada senza uscita e che a monte sarebbe possibile realizzare un’arteria di collegamento con il viale Annunziata, lo scrivente, chiede al Signor Sindaco di disporre la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione dell’opera ed in caso di esito positivo, di conferire l’incarico di progettazione e di reperire i fondi necessari per la realizzazione dell’arteria di cui in oggetto”, conclude Nello Pergolizzi.