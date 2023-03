Messina, reso gratuito il parcheggio Zaera Sud: e chi ha pagato l’abbonamento annuale?

StrettoWeb

“Nella giornata di ieri, la Iª Commissione Consiliare della Terza Municipalità, presieduta dal Vicario Mario Barresi, ha approvato ed inoltrato una nota al Vice Sindaco ed Assessore alla Mobilità e Viabilità Salvatore Mondello ed al Presidente ATM Giuseppe Campagna.

Per tentare di mitigare i disagi dovuti ai lavori del parcheggio di interscambio di via Catania, su cui la Terza Municipalità si è espressa pubblicamente e su cui nei prossimi giorni ritornerà sulla questione anche con un’incontro pubblico, l’Amministrazione Comunale ha reso gratuito il parcheggio Zaera Sud“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa da Alessandro Cacciotto, presidente della Terza Municipalità di Messina.

“Appresa la notizia, abbiamo ricevuto le lamentele di quei cittadini che hanno sottoscritto con ATM un abbonamento annuale per il parcheggio all’interno dello Zaera Sud, anche notturno, delle loro autovetture, il cui importo, ci dicono non è inferiore a 500 euro per l’intera annualità ma anche con importi superiori. – si legge ancora nella nota – Interpretando le legittime richieste di questi cittadini, abbiamo dunque chiesto che l’abbonamento sottoscritto dagli utenti, sia prorogato per tutto il periodo in cui lo Zaera Sud sarà gratuito o eventualmente restituire la somma eccedente in considerazione del periodo in cui il parcheggio sotto Villa Dante sarà gratuito.

Riteniamo sia una soluzione corretta per garantire un’ equità di trattamento tra tutti i cittadini. Attendiamo adesso riscontro dall’Amministrazione Comunale. Sarebbe poi il caso di rivedere le tariffe dello Zaera Sud, ma su questo chiederemo prossimamente un confronto con l’Amministrazione Comunale“.