Messina: progetto “Metropoli Strategiche”, giornata formativa sulle procedure selettive del personale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolta stamani a Palazzo dei Leoni la prima delle due giornate formative e di accompagnamento proposte dalla Città Metropolitana di Messina in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell’ambito del progetto “Metropoli Strategiche”. Al centro dei lavori il tema: “Nuovi scenari delle procedure selettive: metodologie e strumenti per assumere presto e bene”, argomento di particolare attualità che è stato approfondito, nei molteplici aspetti tecnico – normativi, dalla dott.ssa Paola Suriano.

La giornata formativa è stata introdotta dal Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, dott.ssa Rossana Carrubba, che ha sottolineato la valenza del progetto Metropoli Strategiche sviluppato con l’ANCI, un percorso che è stato egregiamente portato avanti negli anni scorsi e che adesso riprende rimodulato sulle tematiche di maggiore interesse per l’Ente metropolitano. “Proseguiamo con un incontro su una materia che in questo momento interessa tanti Comuni – ha evidenziato la dott.ssa Carrubba – le procedure concorsuali e le novità intervenute per cercare di rafforzare la capacità amministrativa anche in relazione agli obiettivi del PNRR. Inoltre, sono già in programma altri incontri formativi – ha anticipato il Segretario Generale – su alcune tematiche rilevanti e da approfondire, come il Contratto nazionale di lavoro ed il Codice degli Appalti”.

La docente dell’incontro, la dott.ssa Suriano, già Dirigente del Comune di Milano, vanta una considerevole esperienza nel campo della selezione del personale avendo diretto il settore specifico del reclutamento. La gestione di circa 45 concorsi l’anno, con un tempo medio di svolgimento (inizio e conclusione) di quattro mesi e mezzo, con metodologie e strumenti che consentivano sia la velocità che la qualità della selezione, sono il suo pregevole “biglietto di presentazione”.

Le procedure ordinarie e quelle previste per il PNRR, le prospettive previste dalla L. n. 79 del 2022, l’approccio alle nuove procedure concorsuali e gli strumenti innovativi per la selezione del personale sono stati i principali passaggi su quali la dott.ssa Suriano ha sviluppato un’articolata spiegazione, arricchita dalle risposte ai quesiti posti dai partecipanti.

Al corso hanno preso parte numerosi Sindaci, Segretari Comunali, Funzionari dei Comuni metropolitani e dipendenti della Città Metropolitana di Messina.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 22 marzo 2023, un incontro sul tema “Il CCNL del 16 novembre 2022” con il docente Arturo Bianco.