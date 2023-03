Messina: presso la sede del movimento Vento dello Stretto iniziativa sull’aborto

StrettoWeb

Si svolgerà, presso la sede del movimento Vento dello Stretto, sita in Via XIV maggio n. 5 – Messina, organizzato in uno all’associazione universitaria Atreju, all’associazione ambientalista FareVerde e al sindacato generale UGL, un ciclo di dibattiti su temi socio-culturali dal titolo “Dalle Cellule alle Ceneri”.

Il primo incontro, che si terrà in data 30 marzo 2023 alle ore 19:00, tratterà il tema dell’aborto volontario. Introdurrà l’evento lo studente di medicina Andra Maria Marino e seguirà dibattito.