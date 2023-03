Messina, pitbull azzanna bimba di tre anni: piccola in fin di vita, ricostruita la terribile dinamica

StrettoWeb

Rimangono gravi le condizioni della bimba di 3 anni azzannata da un pitbull lunedì mentre si trovava a casa dei nonni a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La piccola è stata ferita in modo grave in testa e al viso dal cane dello zio, che aveva chiuso il pitbull nel balcone proprio per la presenza della bambina in casa. Il cane, però, si è innervosito visibilmente e ha abbaiato per un lungo periodo, probabilmente soffrendo per l’esclusione dai suoi spazi abituati e collegandola alla presenza della piccola.

Dopo un po’ di tempo, il nonno della bambina decide di uscire sul balcone per accarezzarlo e tranquillizzarlo, ed è in quel momento che con un gesto fulmineo l’esemplare si fionda dentro casa e aggredisce la bambina azzannandola al volto. Lo stesso nonno, nel disperato tentativo di proteggere la bambina, è stato ferito dall’animale. Adesso la piccola è in gravissime condizioni al Policlinico di Messina, dov’è ricoverata in terapia intensiva pediatrica in condizioni molto gravi, tanto che la prognosi resta riservata. La bambina non è ancora fuori pericolo, dopo un delicato intervento chirurgico operato proprio per salvarle la vita.