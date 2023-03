Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

StrettoWeb

Oggi, giovedì 30 marzo, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la seguente proposta di deliberazione: “Problematiche connesse all’EUPILOT 6730/ENVI/14 – studio per l’elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui siti della Rete Natura 2000 della città di Messina per la risoluzione del caso EUPILOT 6730/2014/ENVI. – Definizione delle direttive da applicare nelle more dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio e/o PUG, in attuazione delle prescrizioni impartite dalla CTS regionale nel verbale n. 7 del 14.01.2022. – Determinazione delle misure compensative finanziarie a carico dei soggetti proponenti interventi in area ZPS che devono essere versate a favore dell’Amministrazione comunale per l’attivazione e l’attuazione degli interventi di compensazione.