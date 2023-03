Messina: limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto | INFO

StrettoWeb

La III Direzione – Viabilità Metropolitana, della Città Metropolitana di Messina rende nota l’ordinanza n14/2023 di limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal Km. 2+780 (galleria Bosurgi) fino al km. 6+100 (rotatoria per Faro Superiore), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina, nel Comune di Messina, per esecuzione di lavori di bitumatura dal 13/03/2023 e fino al 24/03/2023.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori.