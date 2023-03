Messina, l’avv. Paratore riceve il premio “L’Italia del Merito”

StrettoWeb

L’avv. messinese Silvana Paratore è stata insignita a Roma del premio “L’Italia del Merito“, riconoscimento che seleziona le eccellenze dell’Italia del merito che si sono distinte per impegno e valore .

La cerimonia si è svolta nella prestigiosa sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, mercoledì 15 marzo. L’evento inaugurato dalla dr.ssa Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina e patrocinato dall’ Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo, si è svolto alla presenza del Premio Nobel per la Pace, Prof. Valentini e di altri illustri personaggi delle istituzioni civili e militari tra i quali: il Generale Corpo d’armata Antonio Vittiglio ; Col Domenico Pisapia, il Comandante 1° Reggimento Granatieri di Sardegna. Nel corso della cerimonia, condotta dalla giornalista Rai Carmen Di Stasio è intervenuta la fondatrice Katia La Rosa Presidente di ITDIFESA.

Nella motivazione del premio all’avv. Silvana PARATORE già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Vicepresidente nazionale A.N.I.O.M.R.I.D , impegnata in campo sociale e nella difesa dei diritti umani, si legge: “all’avv. Silvana Paratore Donor dell’Esercito italiano, per il suo nobile impegno umanitario a sostegno delle popolazioni in difficoltà nei territori del Kosovo e del Libano“.