Messina, parcheggio “Campo delle Vettovaglie”: assenza di sicurezza e pericoli per i cittadini

Il Consigliere Comunale Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” ha chiesto l’audizione in Consiglio Comunale al Sindaco di Messina e all’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Mondello al fine di conoscere lo stato dei lavori del parcheggio di interscambio “Campo delle Vettovaglie” e di sentirli riferire sull’assenza di sicurezza nelle passerelle predisposte per il transito e l’attraversamento dei pedoni.

“A seguito di contratto rep. n. 4578 del 18.10.2022 con committente il Comune di Messina la ditta P.I.C.A. Srl ha avviato in data 26.01.2023 i lavori per la realizzazione di un parcheggio di interscambio a raso “Campo delle Vettovaglie”. E’ avvenuto che la suddetta ditta – a seguito di autorizzazione del Dipartimento Mobilità Urbana del Comune di Messina – ha ottenuto l’autorizzazione alla predisposizione del cantiere con l’obbligo conseguente della messa in sicurezza dello stesso e delle aree limitrofe”, ha dichiarato il Consigliere Carbone.

“Purtroppo però, come potrà agevolmente notarsi anche dalla documentazione fotografica allegata, le passerelle predisposte per il transito e l’attraversamento dei pedoni risultano precarie e prive di ogni basico requisito di sicurezza. La situazione sopra descritta rappresenta un pericolo costante per pedoni e fruitori della strada, quotidianamente percorsa anche considerati gli uffici pubblici ivi presenti. Ulteriormente, in caso di incidenti derivanti dalla sopracitata situazione, non è da escludere la responsabilità dell’Ente – custode del bene – e della impresa esecutrice alla luce della più recente giurisprudenza in materia”, continua il Consigliere.

“Ho dunque richiesto rappresentando il disagio dei cittadini messinesi e dei commercianti della zona per i quali rientrare a casa o fermarsi per fare acquisti risulta difficoltoso e insicuro, l’audizione in Consiglio Comunale dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Mondello e del Sindaco Basile”, conclude il Consigliere.