Messina, l’Associazione Cucinotta organizza la festa del cantautorato

Il 5 marzo ricorre l’anniversario della nascita di Nino Cucinotta, il giovane imprenditore messinese prematuramente scomparso nel dicembre del 2021 e l’Associazione a lui dedicata ha organizzato al Mercato Coperto del Muricello, un grande evento musicale per ricordarlo.

Inoltre, proprio in questi giorni, avrebbero compiuto ottant’anni due dei più grandi interpreti del cantautorato italiano: Lucio Dalla (4/3/1943) e Lucio Battisti (5/3/1943); da qui, l’idea dell’Associazione Nino Cucinotta di chiamare l’evento “Due Luci per Cuci. Festa del cantautorato”, che inizierà domenica 5 marzo alle 12:30 e si protrarrà fino alla mezzanotte.

Un’intera giornata dedicata alla musica e alle arti, lungo il filo conduttore del cantautorato italiano, ma anche della cultura gastronomica cittadina. Il ricco programma della manifestazione partirà dall’ora di pranzo, in cui si potranno apprezzare, per tutta la giornata, le specialità di street food del Mercato Coperto del Muricello.

Alle 14:30 inizierà l’esibizione di musica live di Per qualche spiccio in più (Gianluca Fontanaro e Claudio D’Iglio de La Stanza della nonna), che interpreteranno diversi brani di Lucio Battisti, spaziando poi tra le curve del cantautorato (Rino Gaetano, Fabrizio De Andre, Francesco De Gregori, etc.).

Alle 16:30 spazio al giovane collettivo di R-Esitenza poetica con arte, letteratura, musica e performance. Per l’aperitivo delle 19:00 è in programma djset e storytelling con lo storico dj messinese Alfredo Reni, che intervallerà l’ascolto di brani con racconti e storie sul movimento cantautoriale italiano.

Alle 21:00 sarà la volta dei Kamikaze (Antonio Stella e David Cuppari), apprezzatissima cover band di Lucio Dalla, conosciuta nel panorama nazionale. Sarà possibile, inoltre, ammirare le opere di Aniram Arts, ispirate ad alcuni brani di cantautori, e del live painting di Ketty Mangraviti e Grazia D’Arrigo, che realizzeranno delle opere sulla tematica dell’evento.

Un’occasione culturale, conviviale e di festa per ricordare Nino Cucinotta, Lucio Battisti e Lucio Dalla, ma anche per promuovere e valorizzare lo spazio del Mercato Coperto Muricello, che rappresenta uno dei luoghi storici della città di Messina.