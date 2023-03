Messina: il Tar boccia il ricorso di Genovese, resta fuori dall’Ars

StrettoWeb

Il Tar di Sicilia ha respinto il ricorso di Luigi Genovese per il riconteggio dei voti in determinate sezioni del collegio di Messina che avrebbero tolto preferenze all’ex parlamentare. Per il Tribunale amministrativo regionale è inammissibile la richiesta dell’ex deputato messinese.

La nota della Lega

“Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con sentenza emessa oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’ex deputato regionale Luigi Genovese con il quale si chiedeva l’attribuzione del seggio all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio provinciale di Messina, a danno della lista Prima l’Italia -Lega per Salvini premier che ha eletto Pippo Laccoto alle Regionali del 25 settembre scorso. I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale”. Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana.