Messina, il 24 marzo l’evento “Inarcassa tra previdenza e assistenza” | INFO

Torna a Messina dopo sette anni il Presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro per parlare di tutela previdenziale per liberi professionisti; con lui responsabili e funzionari di Reale Mutua per approfondire il tema assistenziale.

“Inarcassa tra previdenza e assistenza” è, infatti, il titolo dell’evento formativo, organizzato dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri, che si terrà il 24 marzo alle 14,30 nell’Auditorium del Palacultura. Inarcassa conta ad oggi circa 176 mila iscritti in tutta Italia e assicura la tutela previdenziale e assistenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione.

Dopo gli interventi del Presidente Pino Falzea per gli Architetti e del Presidente Santi Trovato per gli Ingegneri, Marco Deideri e Monica Giardello di Reale Mutua Assicurazioni, parleranno alla platea della polizza sanitaria dedicata gli iscritti Inarcassa.

Alle 16,00 sarà la volta del Presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro che tratterà “La struttura di Inarcassa e i numeri”, “Il sistema pensionistico italiano”, “La contribuzione” e “La strada di Inarcassa”.

Introducono e moderano l’evento i delegati degli architetti e degli ingegneri messinesi, Michele Palamara e Gianluca Mirenda.

A distanza di sette anni torna, dunque, a Messina, nella medesima location dell’Auditorium del Palacultura, il Presidente Santoro.

Per i presidenti degli ordini Falzea e Trovato, la presenza del Presidente di Inarcassa è un’occasione per fare il punto sullo stato dei liberi professionisti, per aggiornare gli iscritti sui vantaggi dell’assistenza sanitaria loro dedicata, per avere una visione complessiva del sistema pensionistico e per guidare i giovani che si avvicinano alla libera professione in una scelta consapevole e informata. Sia l’Ordine degli Architetti che l’Ordine degli Ingegneri assegneranno crediti formativi ai partecipanti.