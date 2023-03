Messina, Gioveni interroga l’Amministrazione: “quante possibilità per nuovi cantieri di servizio?”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Quante possibilità ci sono per avviare anche quest’anno dei cantieri di servizio nella nostra città?”. “E come si sta muovendo l’Amministrazione nell’interlocuzione con la Regione affinché ciò avvenga?”. A chiedere e ad augurarsi che questa importante opportunità occupazionale si concretizzi di nuovo è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, a quasi 4 mesi dal termine del periodo di servizio prestato da circa 500 lavoratori.

“Tantissimi di loro – evidenzia Gioveni – consapevoli del prezioso contributo che hanno dato alla città nei più disparati programmi di lavoro inseriti in progetti sociali o di riqualificazione e manutenzione, desidererebbero proseguire in percorsi simili che senz’altro, oltre ai benefici per il territorio, hanno dato loro dignità e ristoro economico.

Sarebbe pertanto utile – prosegue il consigliere – avviare, se ancora non è stato fatto, una nuova interlocuzione con l’assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali per comprendere se, a breve o media scadenza, possano essere destinate nuove risorse da distribuire in proporzione, come è stato fatto in questi ultimi anni, ai vari Comuni siciliani che si attiverebbero nella predisposizione di nuovi programmi.

La troppa “fame di lavoro” che c’è nella nostra città, fortunatamente supportata dal desiderio di rendersi utili e di mettersi in gioco da parte di tanti nostri concittadini disoccupati – conclude Gioveni – non può non indirizzare questa Amministrazione verso la ripetizione di questi progetti che, pur non rappresentando certamente delle soluzioni occupazionali stabili e durature, di certo aiutano parecchie famiglie ad inserirsi gradualmente nel tessuto socio-economico cittadino“.