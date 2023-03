Messina: divieti di sosta per interventi di scerbatura e pulizia dei tombini | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Proseguiranno da mercoledì 8 sino a giovedì 23 marzo, gli interventi di scerbatura e pulizia dei tombini in varie strade del territorio cittadino da parte di MessinaServizi Bene Comune e AMAM, per le rispettive competenze. Per consentirne l’esecuzione, sono stati disposti divieti di sosta, con zona rimozione coatta: mercoledì 8 e giovedì 9, a Gravitelli, in via Pietro Castelli lato nord, da viale Principe Umberto a via Padre Nino Trovato; lunedì 13 e martedì 14, a Gravitelli, in entrambi i lati di via Giovanni del Maestro; mercoledì 15 e giovedì 16, in entrambi i lati delle vie Chiusi, Volterra, Orbetello e Pontedera (case popolari); lunedì 20 e martedì 21, a Gravitelli, in via Pietro Castelli lato sud, da via Padre Nino Trovato all’angolo viale Italia; mercoledì 22 e giovedì 23, in entrambi i lati delle vie Chiusi e Volterra, e Largo Cortona (case popolari).

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.