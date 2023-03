Messina: divieti di sosta per attività di scerbatura

StrettoWeb

Proseguono da lunedì 3 aprile sino al 17 maggio, nelle fasce orarie 7-17 e 20-6, gli interventi di scerbatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in varie strade cittadine. Per consentirne l’esecuzione, sono stati disposti divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati: da lunedì 3 a venerdì 14 aprile, dalle 7 alle 17, nella zona del quadrato Manzoni (tratto di viale Regina Elena, vie Palermo, Manzoni, Canova, Conte di Torino, Monti, Tommaso, Foscolo, Machiavelli, Rizzo, piazza Martiri D’Ungheria, viale Aranci); da lunedì 3 a venerdì 14 aprile, dalle 7 alle 17, nella zona San Licandro (vie Olimpia, Cappellani, Interdonato, Sciascia, Preitano, Bonanno, Primo San Licandro, Roma, Papa Giovanni Paolo II, Brasile, Bolivia, Perù, Colombia, Argentina, Cile, Venezuela, Paraguay, Uruguay e Cuba); da lunedì 3 a giovedì 6 aprile, dalle 7 alle 17, a Sperone (piazza Sant’Antonio da Padova, parcheggio via Santo Mazzarino e via Archimede, da via Montale a via D’Alcontres); da martedì 4 a venerdì 7 aprile, dalle 7 alle 17, ad Acqualadroni (via dei Corsari, dalla S.S. 113 a tutto il lungomare); da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, dalle 7 alle 14, viale della Libertà (tratto compreso da ex Ospedale Regina Margherita a via Brasile, lato mare); da giovedì 6 a venerdì 7, dalle 7 alle 17, Paradiso (vie Consolare Pompea, tra i numeri civici 42 e 141, lato monte, e Vecchia Paradiso, tra i numeri civici 85 e 163, lato mare); da lunedì 3 al 16 maggio, dalle 20 alle 6, il percorso dei croceristi (via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia costiera a Passeggiata a mare; entrambi i lati delle vie San Camillo, Sant’Agostino, Loggia dei Mercanti, Grattoni, Nicotra, parcheggio Montalto, Argentieri, Colombo, Consolato del Mare, delle Carceri, piazza Basicò, Dino e Clarenza, parcheggi e area verde, corso Cavour lato monte da viale Boccetta a via Tommaso Cannizzaro, Rocca Guelfonia, Sant’Eustochia, San Paolo, Monsignor Bruno, XXIV Maggio lato mare da via Cannizzaro a viale Boccetta, XXIV Maggio lato monte da via Cannizzaro a viale Boccetta, via Cannizzaro lato nord tra i viali San Martino e Principe Umberto, via Cannizzaro lato sud tra i viali Italia e San Martino, viale San Martino basso tra le vie Cannizzaro e I Settembre e I Settembre lato nord da via Battisti a viale San Martino.

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.