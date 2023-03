Messina: consegnati i lavori per la riqualificazione di Via Mazzini a Mazzarrà Sant’Andrea

Sono stati consegnati i lavori per la rigenerazione e riqualificazione della via Giuseppe Mazzini di Mazzarrà Sant’Andrea. Ad eseguirli sarà l’impresa FOX Srl con sede legale a Gioiosa Marea. L’importo netto contrattuale è di 466.073,16 euro, di cui 36.494,50 euro di oneri per la sicurezza. Dalla riqualificazione della Via Giuseppe Mazzini passa una parte importante del risanamento del centro urbano che è stato un punto cardine del precedente programma elettorale del Sindaco Carmelo Pietrafitta. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Sebastiano Mazzeo. Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto Nadia Lupica Spagnolo.

“Con la riqualificazione della Via Giuseppe Mazzini poniamo un altro mattone importante su quel progetto di cambiare il volto di Mazzarrà Sant’Andrea che, nel 2017, era un nostro prioritario obiettivo – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Questi interventi si affiancano a quelli relativi al Parco Robinson, al Centro Civico, alle stradine tra i nostri vivai, ai nostri storici palazzi, al Cunettone. E tanti altri che sono in fase di avvio e già finanziati. Li renderemo noti prossimamente con l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il nostro operato”.