Messina: a Piazza Unione Europea la cerimonia commemorativa delle vittime della strage di “Via Fani” 

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Su iniziativa, ormai più che trentennale, il Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira, renderà gli onori in memoria dei 5 martiri, trucidati proditoriamente, che furono preposti a tutelare il presidente Aldo Moro, contestualmente rapito. Si desidera rinnovare, con le rappresentanze presenti in Piazza Unione Europea di Messina, il lacerante spaccato verificatosi in Italia allorquando menti diaboliche, ispirate forse da interessi sovrannazionali, concepirono quel terrificante agguato terroristico, privando l’Italia di un illuminato padre costituente e facendo si che potesse essere indebolitala la partecipazione pluralista per la costruzione di un modello di società aperta a soluzioni pienamente rispondenti alla sua evoluzione pacifica e democratica.

Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 09:02, pertanto, in Piazza Unione Europea, avrà luogo una breve, quanto mai significativa, cerimonia commemorativa delle vittime della strage di “Via Fani” in cui persero la vita i 5 carabinieri e poliziotti della scorta di Aldo Moro: maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, capo scorta (51 anni), appuntato dei carabinieri Domenico Ricci (43 anni), vicebrigadiere di P.S. Francesco Zizzi (29 anni), guardia di P.S. Raffaele Iozzino (24 anni), guardia di P.S. Giulio Rivera (23 anni). Gli studenti di due classi dell’Istituto Comprensivo “Mazzini” di Messina, accompagnate dalle proff. Letteria Campanella e Tiziana Marchese, in rappresentanza della Scuola, assisteranno alla deposizione di un serto di fiori che sarà deposto al Monumento ai Caduti a cura del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira.