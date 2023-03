Messina, ciclo di incontri istituzionali sul turismo in città

StrettoWeb

Si è concluso oggi il ciclo di incontri istituzionali, organizzato dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo economico e piano strategico” con delega al Turismo, presieduta dal Consigliere comunale Emilia Rotondo. Sono stati uditi i Presidenti delle Sei Municipalità del Comune di Messina, i quali hanno prodotto un resoconto dettagliato sulle varie attrattive turistiche ricadenti nel proprio territorio di appartenenza. L’Ufficio di Presidenza della Commissione si è impegnato per avviare un percorso di collaborazione ed interazione tra le Municipalità ed il Consiglio Comunale su una tematica così importante ed attuale. “Obiettivo degli incontri – ha dichiarato la Presidente Rotondo – è stato quello di stilare un report conclusivo da sottoporre all’Assessore con delega al Turismo Enzo Caruso per l’individuazione di nuove attrattive turistiche e per comprendere le prospettive di sviluppo delle aree interessate”.