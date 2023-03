Messina, la denuncia: “notte da incubo in centro a causa di giovani ubriachi tra urla e bestemmie”

StrettoWeb

“Questa notte nella zona fra via Primo Settembre, via Cardines, via Cesare Battisti e via Garibaldi ,dalle due alle sei di mattina è stato un autentico incubo”. E’ quanto denuncia in una nota il Comitato cittadino “Centro Storico”. “Una masnada di giovinastri ragazzi e ragazze ubriachi e non solo hanno imperversato urlando come ossessi, con cori condite da bestemmie e utilizzando i tavoli dei vari locali come tamburi; ed in aggiunta a costoro diverse mini car con lo stereo a volume altissimo e con musica “satanica” percorrevano le strade, fermandosi di tanto in tanto vicino al branco. Nonostante tale completamente incivile e da “Suburra” si sia protratto per ore non è passata né tanto meno è intervenuta alcuna pattuglia delle varie forze dell’ ‘ ordine che dovrebbero presidiare o pattugliare la zona”, rimarca la nota.

“È evidente che tutto ciò aveva un fine ben preciso disturbare ed impedire il riposo notturno delle persone che abitano in quest’ area ed eventualmente innescare qualche lite e qualche aggressione ,come spesso succede. Sarebbe opportuno fare conoscere quanto successo e chiedere al signor Prefetto, al Questore, al Sindaco ed al Comandante della Polizia Municipale cosa intendano fare per impedire che ciò possa avvenire di nuovo”, conclude la nota.