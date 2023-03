Messina, Carbone: “estate vicina, quando riapriranno parcheggi litoranea?”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” ha chiesto l’audizione in Consiglio Comunale al Sindaco di Messina e all’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Mondello al fine di conoscere quando e se saranno posti in essere gli interventi di sistemazione per riaprire le aree di sosta presenti nel tratto di costa che va dal villaggio di Paradiso, passando per Contemplazione e poi Pace, chiuse per questioni di sicurezza con enormi disagi per i commercianti e residenti della zona da moltissimi mesi.

“Nonostante le numerose segnalazioni ed una delibera della V Municipalità del Comune di Messina con la quale è stata richiesta la riapertura delle aree nessuna risposta ufficiale in ordine allo stato dei lavori annunciati è stata predisposta dall’Amministrazione Comunale ad eccezione di una dichiarazione rilasciata dall’Assessore Mondello, ormai quasi un mese addietro, in ordine ad una paventata procedura di ‘somma urgenza’“, ha dichiarato il Consigliere Carbone.

“Non posso che rappresentare il disagio lamentato da centinaia di residenti e commercianti della zona che hanno già raccolto un importante numero di firme per ottenere la riapertura urgente delle aree di sosta e che chiedono interventi urgenti e risolutivi“, continua il Consigliere.

“Ho dunque richiesto, con nota prot. 76592 del 22.03.2023, l’audizione in Consiglio Comunale dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Mondello e del Sindaco Basile“, conclude il Consigliere.