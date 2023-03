Messina: bimba azzannata da pitbull, è in prognosi riservata

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ ricoverata in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina la bambina di tre anni azzannata da un pitbull. La piccola originaria di Rodi’ Milici e’ arrivata al Policlinico nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta nella notte ad un delicato intervento chirurgico per i danni riportati alla testa e adesso è monitorata costantemente dai medici.

Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi i medici non hanno sciolto la prognosi. Sotto choc i genitori. Secondo quanto ricostruito finora la bambina sarebbe stata azzannata dal pitbull di un parente. Sull’episodio sono in corso accertamenti coordinanti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.