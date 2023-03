StrettoWeb

La senatrice messinese Barbara Floridia, Capogruppo in Senato del MoVimento 5 Stelle, è fra i 42 membri che compongono la Commissione Vigilanza Rai.

“Sono contenta di far parte di questa Commissione che mi darà la possibilità di far parte di un organismo fondamentale per garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo”, dichiara la senatrice Floridia.