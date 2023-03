Messina, a Piazza Cairoli banchetto di sensibilizzazione sull’endometriosi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione e consapevolezza sull’Endometriosi. Il prossimo weekend, a Roma – come in altre 60 capitali del mondo – centinaia di volontarie “illumineranno” di giallo, colore simbolo della malattia, le strade della città, per sensibilizzare sulla patologia.

A Messina, grazie alle volontarie di A.L.I.C.E. ODV – Endomarch Team Italy, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi, domani sabato 25 marzo sarà allestito un banchetto informativo.

“L’Endometriosi – spiega Giusy Martino referente regionale dell’associazione – è una malattia cronica che colpisce le donne e che se non viene diagnosticata in tempo, come troppo spesso accade, rischia di provocare conseguenze invalidanti. Accendere i riflettori su questa malattia è doveroso, solo così potremo aiutare moltissime donne a riconoscerla a non perdere tempo prezioso“.

“L’iniziativa di domani – aggiunge Giusy Martino – mira non solo a diffondere informazioni utili ed avviare una capillare campagna di sensibilizzazione su questa patologia ma anche a rivendicare maggiori diritti ed una maggiore tutela da parte dello Stato nei confronti di chi ne soffre. Ad esempio, chi è affetto da questa patologia oggi non ha alcun tipo di tutela sui luoghi di lavoro, non essendo previsti congedi. Inoltre, i primi due stadi della patologia non vengono riconosciuti dal sistema sanitario, rendendo di fatto in molti casi l’endometriosi una malattia invisibile“.

“C’è molto da fare per ottenere tutele e diritti adeguati che possano consentire alle donne di convivere con questa patologia. Bisogna lottare tutti insieme ed iniziative come quella di domani sono fondamentali“, conclude la referente regionale di A.L.I.C.E. ODV – Endomarch Team Italy.