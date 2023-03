Messina: Aurelio Lembo eletto segretario FIMMG

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Aurelio Lembo eletto è stato eletto segretario generale provinciale della sezione di Messina della Fimmg (federazione italiana medici di medicina generale), il più importante sindacato che riunisce oltre 25mila medici di famiglia in tutta Italia. Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo della governance che guiderà la Fimmg messinese nel prossimo quadriennio 2023-2026: il ruolo di presidente va a Giacomo Caudo, che ricopre lo stesso incarico anche a livello nazionale, già al secondo mandato.

Un’affermazione significativa dovuta all’esperienza e alla determinazione messa in campo in tanti anni da parte della squadra di Lembo, impegnata a livello sindacale per tutelare la categoria e risolvere problematiche proponendo soluzioni nei tavoli istituzionali; sempre pronti a dare un prezioso contributo al miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario mettendo al primo posto il bene dei pazienti, la qualità dell’assistenza e dei servizi.

“Soddisfatti del risultato elettorale – ha commentato Lembo – e già pronti a rimboccarci le maniche per dare risposte alle problematiche dei medici di medicina generale e accogliere le istanze che vengono dai nostri iscritti”.

Nell’esecutivo a suo sostegno sono entrati: Alberto D’Angelo, Giuseppe Zagami, Francesco Maccarrone, Stefano Leonardi e Gaetano Cincotta. Nel Consiglio direttivo: Alessandra Belvedere, Angela Serruto, Antonella Armeli, Antonino Campisi, Antonio D’Angelo, Dino Sirna, Enzo Zappia, Francesco Rigano, Giuseppe Naso e Riccardo Scoglio. Il Collegio dei revisori dei conti invece sarà composto da: Enzo Crisafulli, Francesco Peditto e Giovanni Rizzo; probiviri Umberto Alecci, Angelo Crescenti, Despina Cucinotta, Santino Inferrera e Giuseppe Sterrantino. Per l’elezione del fiduciario del Distretto: Ivan Sturiale (Taormina), Luigi Barbaro (Messina), Carlo De Gaetano (Milazzo), Maria Minniti (Barcellona), Mario Pollicita (Patti), Giuseppe Pirronello (Sant’Agata Militello), Sebastiano Lo Turco (Mistretta) e Teresa Mammoliti (Lipari).

Nel settore Continuità assistenziale (ex guardia medica) eletto segretario provinciale Paolo Ruben Ganci, che già faceva parte della direzione nazionale; nell’esecutivo che lo accompagnerà anche Giuseppe Zagami (già vicesegretario nazionale Fimmg CA) e Chiara Santamaria. Nuovi membri del Consiglio direttivo: Pietro Centineo, Salvatore Crisafi, Giuseppe Cucè, Antonio D’Angelo, Giulia De Leonardis, Alessio Hamel, Claudio Nicita Mauro, Cristian Rigano, Ornella Saccà, Luca Militone Scaffidi e Dino Sirna.